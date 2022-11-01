Avidbots Lønninger

Avidbotss løninterval spænder fra $92,263 i total kompensation årligt for en Produktchef i den nedre ende til $121,187 for en Personaleadministration i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Avidbots . Sidst opdateret: 8/9/2025