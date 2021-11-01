Virksomhedsoversigt
Aviatrix
Aviatrix Lønninger

Aviatrix's løn spænder fra $81,397 i samlet kompensation om året for en Kundesucces i den lave ende til $301,500 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Aviatrix. Sidst opdateret: 8/26/2025

$160K

Software Ingeniør
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kundesucces
$81.4K
Salgsingeniør
$219K

Løsningsarkitekt
$302K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Aviatrix er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Aviatrixで報告されている最高給与の職種はLøsningsarkitekt at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$301,500です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Aviatrixで報告されている年間総報酬の中央値は$233,200です。

