Avenue Code Lønninger

Avenue Code's løn spænder fra $22,038 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $201,000 for en Projektleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Avenue Code. Sidst opdateret: 8/26/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $30.1K

Backend Softwareingeniør

Produktleder
Median $95.9K
Forretningsanalytiker
$111K

Produktdesigner
$39.6K
Projektleder
$201K
Rekrutterer
$22K
Software Engineering Leder
$52.3K
Løsningsarkitekt
$71.6K
UX Researcher
$135K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Avenue Code er Projektleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $201,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Avenue Code er $71,640.

Andre ressourcer