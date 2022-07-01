AvantStay Lønninger

AvantStays løninterval spænder fra $104,520 i total kompensation årligt for en Software Engineering Leder i den nedre ende til $122,400 for en Softwareingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AvantStay . Sidst opdateret: 8/9/2025