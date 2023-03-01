Auvik Networks Lønninger

Auvik Networkss løninterval spænder fra $47,916 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $239,700 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Auvik Networks . Sidst opdateret: 8/16/2025