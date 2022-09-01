AutoTrader Lønninger

Virksomhedskatalog
AutoTrader s løninterval spænder fra $29,862 i total kompensation årligt for en Kundeservice i den nedre ende til $155,662 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AutoTrader . Sidst opdateret: 8/16/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $64.8K
Kundeservice
$29.9K
Datascientist
$69.7K

Produktchef
$98.2K
Software Engineering Leder
$156K
Løsningsarkitekt
$105K
Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at AutoTrader is Software Engineering Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,662. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AutoTrader is $83,961.

Andre ressourcer