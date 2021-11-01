Automox Lønninger

Virksomhedskatalog
Automoxs løninterval spænder fra $119,400 i total kompensation årligt for en Programleder i den nedre ende til $165,825 for en Produktchef i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Automox. Sidst opdateret: 8/16/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $165K
HR
$129K
Produktchef
$166K

Programleder
$119K
Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Automox is Produktchef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Automox is $147,175.

