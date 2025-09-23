Teknisk Programleder kompensation in United States hos Autodesk spænder fra $144K pr. year for P3 til $216K pr. year for P4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $188K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$144K
$117K
$18.9K
$8K
P4
$216K
$169K
$29.3K
$17.1K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)