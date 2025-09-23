Virksomhedsoversigt
Autodesk
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Alle Løsningsarkitekt Lønninger

Autodesk Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt kompensationspakke in United States hos Autodesk udgør i alt $300K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker.

Median Pakke
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Total per år
$300K
Niveau
Software Architect
Grundløn
$200K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$40K
År i virksomheden
13 År
Års erfaring
21 År
Hvad er karriereniveauerne hos Autodesk?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

Inkluderede Stillinger

Data Arkitekt

OSS

Andre ressourcer