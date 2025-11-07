Virksomhedsoversigt
Autodesk
Softwareingeniørmanager Niveau

M3

Niveauer hos Autodesk

  1. M1Supervisor
  2. M2Associate Manager
  3. M3Manager
    4. Vis 3 Flere Niveauer
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
CA$211,963
Grundløn
CA$186,781
Aktietildeling ()
CA$93,486
Bonus
CA$15,422
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Seneste Lønoplysninger
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
