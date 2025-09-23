Software Engineering Leder kompensation in United States hos Autodesk spænder fra $188K pr. year for M1 til $406K pr. year for M5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $300K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)
