Virksomhedsoversigt
Autodesk
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Softwareingeniør Niveau

Sr SW Architect/Director/Sr. Director

Niveauer hos Autodesk

Sammenlign Niveauer
  1. Software Engineer 1Grade 8
  2. Software Engineer 2Grade 9
  3. Software Engineer 3Grade 10
    4. Vis 7 Flere Niveauer
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
$430,250
Grundløn
$248,750
Aktietildeling ()
$115,000
Bonus
$66,500
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Seneste Lønoplysninger
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Autodesk

Relaterede virksomheder

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer