Den gennemsnitlige Programleder samlede kompensation in Singapore hos Autodesk spænder fra SGD 210K til SGD 299K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Almindeligt Interval
Muligt Interval
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

SGD 209K

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Programleder hos Autodesk in Singapore ligger på en årlig samlet kompensation på SGD 298,946. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Autodesk for Programleder rollen in Singapore er SGD 210,276.

Andre ressourcer