Autodesk
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner Lønninger

Autodesk Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner kompensation in United States hos Autodesk spænder fra $122K pr. year for P1 til $292K pr. year for P5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $147K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Inkluderede Stillinger

UX Designer

OSS

Autodesk in United StatesのProduktdesignerで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$292,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
AutodeskのProduktdesigner職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$157,000です。

Andre ressourcer