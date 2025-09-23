Virksomhedsoversigt
Autodesk
Autodesk Human Resources Lønninger

Den gennemsnitlige Human Resources kompensationspakke in United States hos Autodesk udgør i alt $215K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Autodesk
Sr. HR Business Partner
San Francisco, CA
Total per år
$215K
Niveau
Senior Manager
Grundløn
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Autodesk?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Human Resources hos Autodesk in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $356,467. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Autodesk for Human Resources rollen in United States er $215,000.

