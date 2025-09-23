Virksomhedsoversigt
Autodesk
Autodesk Kundesucces Lønninger

Den gennemsnitlige Kundesucces samlede kompensation in United States hos Autodesk spænder fra $105K til $149K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$119K - $141K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$105K$119K$141K$149K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundesucces hos Autodesk in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $149,270. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Autodesk for Kundesucces rollen in United States er $105,138.

Andre ressourcer