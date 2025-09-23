Virksomhedsoversigt
Autodesk Bygningsingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Bygningsingeniør samlede kompensation in India hos Autodesk spænder fra ₹1.8M til ₹2.47M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹1.95M - ₹2.32M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹1.8M₹1.95M₹2.32M₹2.47M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Bygningsingeniør hos Autodesk in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,468,447. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Autodesk for Bygningsingeniør rollen in India er ₹1,803,040.

