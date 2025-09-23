Den gennemsnitlige Forretningsudvikling samlede kompensation in Canada hos Autodesk spænder fra CA$95.1K til CA$135K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Autodesk's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/23/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
