Virksomhedskatalog
Auto Trader UK
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Auto Trader UK Lønninger

Auto Trader UKs løninterval spænder fra $53,657 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $126,968 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Auto Trader UK. Sidst opdateret: 8/16/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $54.1K
Salg
$53.7K
Software Engineering Leder
$127K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Auto Trader UKで報告された最高給の職種はSoftware Engineering Leder at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$126,968です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Auto Trader UKで報告された年間総報酬の中央値は$54,086です。

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Auto Trader UK

Relaterede virksomheder

  • PayPal
  • Stripe
  • Tesla
  • Microsoft
  • Amazon
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer