Australian Government
Australian Government Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt samlede kompensation in Australia hos Australian Government spænder fra A$103K til A$146K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Australian Government's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

A$117K - A$138K
Australia
Almindeligt Interval
Muligt Interval
A$103KA$117KA$138KA$146K
A$249K

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Australian Government in Australia ligger på en årlig samlet kompensation på A$145,862. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Australian Government for Løsningsarkitekt rollen in Australia er A$102,737.

