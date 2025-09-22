Produktleder kompensation in United States hos Aurora spænder fra $221K pr. year for P5 til $372K pr. year for P8. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $288K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Aurora's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
