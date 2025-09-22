Virksomhedsoversigt
Aurora
Aurora Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner kompensation in United States hos Aurora udgør i alt $170K pr. year for P6. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Aurora's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$150K - $178K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$139K$150K$178K$190K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Se 3 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos Aurora in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $189,750. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Aurora for Produktdesigner rollen in United States er $138,600.

