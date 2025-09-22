Produktdesigner kompensation in United States hos Aurora udgør i alt $170K pr. year for P6. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Aurora's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025
Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.
Optjeningsplan
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Aktietype
Options
Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Aktietype
Options
Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
OSS
Hvad er den højeste Produktdesigner løn hos Aurora in United States?
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos Aurora in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $189,750. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Hvor meget får Aurora Produktdesigner medarbejdere i løn in United States?
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Aurora for Produktdesigner rollen in United States er $138,600.