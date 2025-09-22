Virksomhedsoversigt
Aurora
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Marketing

  • Alle Marketing Lønninger

Aurora Marketing Lønninger

Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in United States hos Aurora spænder fra $121K til $165K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Aurora's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$131K - $155K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$121K$131K$155K$165K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 2 flere Marketing indberetningers hos Aurora for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Aurora er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Marketing tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos Aurora in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $165,370. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Aurora for Marketing rollen in United States er $120,792.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Aurora

Relaterede virksomheder

  • Broadcom
  • DoorDash
  • Snowflake
  • Interactive Brokers
  • Confluent
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer