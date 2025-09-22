Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in United States hos Aurora Solar spænder fra $131K til $179K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Aurora Solar's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Aurora Solar er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)