Aurizn
Aurizn Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker kompensationspakke in Australia hos Aurizn udgør i alt A$80.3K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Aurizn's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Total per år
A$80.3K
Niveau
-
Grundløn
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Aurizn?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Bidrag

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Aurizn in Australia ligger på en årlig samlet kompensation på A$95,443. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Aurizn for Dataanalytiker rollen in Australia er A$80,279.

Andre ressourcer