Virksomhedskatalog
Aura
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Aura Lønninger

Auras løninterval spænder fra $84,575 i total kompensation årligt for en Revisor i den nedre ende til $258,700 for en Kundesucces i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Aura. Sidst opdateret: 8/22/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $130K
Produktchef
Median $176K
Revisor
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Virksomhedsudvikling
$137K
Kundesucces
$259K
Datascientist
$172K
Elektroteknisk ingeniør
$124K
Managementkonsulent
$84.6K
Marketing
$139K
UX-forsker
$159K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Aura je Kundesucces at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $258,700. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Aura je $138,250.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Aura

Relaterede virksomheder

  • Athenahealth
  • Ridecell
  • Lookout
  • doxo
  • SecurityScorecard
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer