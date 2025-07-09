Virksomhedskatalog
AUO
AUO Lønninger

AUOs løninterval spænder fra $25,647 i total kompensation årligt for en Elektroteknisk ingeniør i den nedre ende til $122,400 for en Teknisk programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AUO. Sidst opdateret: 8/22/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $29K

Fuld stakk softwareingeniør

Produktdesigner
Median $27.5K
Forretningsudvikling
$33.9K

Elektroteknisk ingeniør
$25.6K
Hardwareingeniør
$48.6K
Maskiningeniør
$27.6K
Produktchef
$35.7K
Teknisk programleder
$122K
Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at AUO is Teknisk programleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $122,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AUO is $31,436.

