Audible Lønninger

Audibles løninterval spænder fra $53,890 i total kompensation årligt for en Forretningsdrift i den nedre ende til $525,300 for en IT-specialist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Audible. Sidst opdateret: 8/22/2025

$160K

Softwareingeniør
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend softwareingeniør

Fuld stakk softwareingeniør

Business Intelligence-ingeniør

Datascientist
Median $225K
Software Engineering Leder
Median $360K

Produktchef
Median $220K
Programleder
Median $137K
Rekrutteringskonsulent
Median $150K
Teknisk programleder
Median $192K
Forretningsdrift
$53.9K
Forretningsanalytiker
$112K
Finansanalytiker
$161K
HR
$169K
IT-specialist
$525K
Juridisk
$393K
Managementkonsulent
$101K
Marketing-drift
$189K
UX-forsker
$168K
Vesting-plan

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

40%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Audible er RSUs underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 5% optjenes i 1st-ÅR (5.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 40% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% halvårligt)

  • 40% optjenes i 4th-ÅR (20.00% halvårligt)

25%

ÅR 1

35%

ÅR 2

40%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Audible er RSUs underlagt en 3-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 35% optjenes i 2nd-ÅR (35.00% årligt)

  • 40% optjenes i 3rd-ÅR (40.00% årligt)

Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Audible is IT-specialist at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $525,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Audible is $178,375.

