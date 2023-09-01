Atlantic Health System Lønninger

Atlantic Health System's løn spænder fra $65,325 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $128,106 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Atlantic Health System . Sidst opdateret: 11/14/2025