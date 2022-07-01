Athelas Lønninger

Athelas's løn spænder fra $35,175 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $207,834 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Athelas . Sidst opdateret: 10/9/2025