Athelas
Athelas Lønninger

Athelas's løn spænder fra $35,175 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $207,834 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Athelas. Sidst opdateret: 10/9/2025

$160K

Administrativ Assistent
$50.8K
Forretningsdriftsleder
$169K
Marketing Operations
$95.8K

Produktleder
$208K
Software Ingeniør
$35.2K

Full-Stack Softwareingeniør

Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Athelas er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

The highest paying role reported at Athelas is Produktleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $207,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Athelas is $95,769.

