ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Lønninger

ASSURANCE IQ's løn spænder fra $63,315 i samlet kompensation om året for en Marketing Operations in United States i den lave ende til $261,300 for en Software Engineering Leder in Nepal i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ASSURANCE IQ. Sidst opdateret: 9/12/2025

$160K

Produktleder
Median $156K
Revisor
$93.1K
Data Scientist
$152K

Marketing
$93.5K
Marketing Operations
$63.3K
Produktdesigner
$186K
Programleder
$111K
Software Engineering Leder
$261K
Teknisk Programleder
$173K
Optjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

40%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ASSURANCE IQ er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 10% optjenes i 1st-ÅR (10.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 40% optjenes i 3rd-ÅR (40.00% årligt)

  • 30% optjenes i 4th-ÅR (30.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos ASSURANCE IQ er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $261,300. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ASSURANCE IQ er $152,348.

