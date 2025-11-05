Virksomhedsoversigt
Arrowstreet Capital
  • Greater Boston Area

Arrowstreet Capital Softwareingeniør Lønninger i Greater Boston Area

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Greater Boston Area hos Arrowstreet Capital udgør i alt $201K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Arrowstreet Capital's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Median Pakke
Arrowstreet Capital
Platform Engineer, Senior Associate
Boston, MA
Total per år
$201K
Niveau
L3
Grundløn
$152K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$48.6K
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Arrowstreet Capital?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Arrowstreet Capital in Greater Boston Area ligger på en årlig samlet kompensation på $627,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Arrowstreet Capital for Softwareingeniør rollen in Greater Boston Area er $215,750.

Andre ressourcer