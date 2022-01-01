Virksomhedskatalog
Arrowstreet Capital Lønninger

Arrowstreet Capitals løninterval spænder fra $128,520 i total kompensation årligt for en Projektleder i den nedre ende til $381,900 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Arrowstreet Capital. Sidst opdateret: 8/24/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $200K

Fuld stakk softwareingeniør

Datascientist
$314K
Projektleder
$129K

Software Engineering Leder
$382K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Arrowstreet Capital er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $381,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Arrowstreet Capital er $256,780.

