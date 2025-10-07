Forskningsforsker kompensation in United Kingdom hos Arm spænder fra £76.8K pr. year for Grade 3 til £123K pr. year for Grade 5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United Kingdom udgør i alt £82.5K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Arm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Arm er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)