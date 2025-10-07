Virksomhedsoversigt
Arm
Arm Forskningsforsker Lønninger

Forskningsforsker kompensation in United Kingdom hos Arm spænder fra £76.8K pr. year for Grade 3 til £123K pr. year for Grade 5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United Kingdom udgør i alt £82.5K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Arm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Entry Level)
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
Engineer
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
Senior Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
Staff Engineer
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Arm er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forskningsforsker hos Arm in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £365,710. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Arm for Forskningsforsker rollen in United Kingdom er £78,030.

