ASIC Engineer kompensation in Greater Cambridge Area hos Arm spænder fra £71.1K pr. year for Hardware Engineer til £187K pr. year for Principal Hardware Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Cambridge Area udgør i alt £110K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Arm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Arm er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)