ASIC Engineer kompensation in Greater Austin Area hos Arm spænder fra $168K pr. year for Graduate Hardware Engineer til $382K pr. year for Principal Hardware Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Austin Area udgør i alt $315K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Arm's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Arm er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)