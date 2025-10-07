Virksomhedsoversigt
ARA
ARA Full-Stack Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Full-Stack Softwareingeniør kompensationspakke in United States hos ARA udgør i alt $89K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for ARA's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Total per år
$89K
Niveau
Junior Software Engineer
Grundløn
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$4K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos ARA?

$160K

Seneste Lønindsendelser
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos ARA in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $126,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ARA for Full-Stack Softwareingeniør rollen in United States er $83,250.

