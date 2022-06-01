Virksomhedskatalog
AppsFlyer
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

AppsFlyer Lønninger

AppsFlyers løninterval spænder fra $29,470 i total kompensation årligt for en Kundesucces i den nedre ende til $269,593 for en Teknisk programleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos AppsFlyer. Sidst opdateret: 8/12/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $133K

Backend softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $144K
Forretningsanalytiker
$95.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Kundesucces
$29.5K
Dataanalytiker
$85.3K
Datascientist
$141K
HR
$85.4K
Marketing
$54K
Produktdesigner
$85.4K
Produktchef
$109K
Programleder
$125K
Rekrutteringskonsulent
$147K
Salg
$121K
Teknisk programleder
$270K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos AppsFlyer er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi fællesskabet for at interagere med medarbejdere fra forskellige virksomheder, få karrierevejledning og mere.

Besøg Nu!

Ofte stillede spørgsmål

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại AppsFlyer là Teknisk programleder at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $269,593. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại AppsFlyer là $115,012.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for AppsFlyer

Relaterede virksomheder

  • PLANOLY
  • MOLOCO
  • Button
  • Kochava
  • Intercom
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer