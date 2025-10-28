Den gennemsnitlige Rekrutterer samlede kompensation in United States hos AppLovin spænder fra $96.7K til $135K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AppLovin's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!
100%
ÅR 1
Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:
100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)