Produktmanager kompensation in Germany hos AppLovin udgør i alt €102K pr. year for Senior Product Manager 2. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AppLovin's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€92.9K - €108K
Germany
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€81.9K€92.9K€108K€119K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Se 4 Flere Niveauer
Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos AppLovin in Germany ligger på en årlig samlet kompensation på €118,890. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AppLovin for Produktmanager rollen in Germany er €81,924.

