Virksomhedsoversigt
AppLovin
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner Lønninger

AppLovin Produktdesigner Lønninger

Den gennemsnitlige Produktdesigner samlede kompensation in Canada hos AppLovin spænder fra CA$61.4K til CA$89.2K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AppLovin's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Produktdesigner indberetningers hos AppLovin for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktdesigner tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos AppLovin in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$89,177. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AppLovin for Produktdesigner rollen in Canada er CA$61,450.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for AppLovin

Relaterede virksomheder

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer