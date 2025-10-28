Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Human Resources samlede kompensation in United States hos AppLovin spænder fra $166K til $236K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AppLovin's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$189K - $223K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$166K$189K$223K$236K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Human Resources hos AppLovin in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $235,750. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AppLovin for Human Resources rollen in United States er $166,050.

Andre ressourcer