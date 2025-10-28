Virksomhedsoversigt
AppLovin
Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in Germany hos AppLovin spænder fra €72K til €105K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for AppLovin's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€82.7K - €94.3K
Germany
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€72K€82.7K€94.3K€105K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos AppLovin in Germany ligger på en årlig samlet kompensation på €104,923. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos AppLovin for Dataanalytiker rollen in Germany er €72,023.

