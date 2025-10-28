Virksomhedsoversigt
Apple
Apple UX-forsker Lønninger

UX-forsker kompensation in United States hos Apple spænder fra $139K pr. year for ICT2 til $308K pr. year for ICT4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $310K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Apple's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
ICT2
$139K
$130K
$2.5K
$6.8K
ICT3
$238K
$162K
$63.1K
$12.3K
ICT4
$308K
$199K
$95.7K
$13K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Se 4 Flere Niveauer
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en UX-forsker hos Apple in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $419,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Apple for UX-forsker rollen in United States er $265,500.

