Den gennemsnitlige Regulatoriske anliggender samlede kompensation in United States hos Apple spænder fra $276K til $387K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Apple's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårligt)
