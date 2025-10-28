Virksomhedsoversigt
Apple
Apple Investeringsrådgiver Lønninger

Den gennemsnitlige Investeringsrådgiver samlede kompensation in India hos Apple spænder fra ₹2.48M til ₹3.39M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Apple's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹2.66M - ₹3.21M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Investeringsrådgiver hos Apple in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹3,388,536. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Apple for Investeringsrådgiver rollen in India er ₹2,482,979.

