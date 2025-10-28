Den gennemsnitlige Grafisk designer samlede kompensation in United States hos Apple spænder fra $197K til $281K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Apple's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)