Apple Kundeservice Lønninger

Kundeservice kompensation in United States hos Apple spænder fra $50.4K pr. year for ICT2 til $116K pr. year for ICT4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $57.7K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Apple's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau Tilføj Komp Sammenlign Niveauer

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus ICT2 $50.4K $49.5K $936 $17 ICT3 $54K $53.1K $875 $0 ICT4 $116K $91K $19.4K $5.7K ICT5 $ -- $ -- $ -- $ -- Se 4 Flere Niveauer

Seneste Lønindsendelser

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 12.50 % halvårligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 12.50 % halvårligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 12.50 % halvårligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 12.50 % halvårligt ) 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Apple er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt )

Hvad er optjeningsplanen hos Apple ?

