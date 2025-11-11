Virksomhedsoversigt
Appian
Appian Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i United States

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in United States hos Appian spænder fra $121K pr. year for Software Engineer 1 til $182K pr. year for Senior Software Engineer 1. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $130K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Appian's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
RSU

Hos Appian er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Appian in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $205,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Appian for Full-Stack Softwareingeniør rollen in United States er $143,400.

