Appian Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i Northern Virginia Washington DC

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in Northern Virginia Washington DC hos Appian spænder fra $121K pr. year for Software Engineer 1 til $155K pr. year for Software Engineer 2. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Northern Virginia Washington DC udgør i alt $130K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Appian's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/11/2025

Seneste Lønindsendelser

Virksomhed Lokation | Dato Niveau Mærke Års Erfaring Total / I Virksomheden Total Kompensation ( USD ) Grundløn | Aktier (år) | Bonus

Optjeningsplan Primær 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aktietype RSU Hos Appian er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan: 20 % optjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årligt )

Hvad er optjeningsplanen hos Appian ?

